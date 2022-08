Natuurbrandje bij Ruinerwold snel geblust

Het vuur is ontstaan via de uitlaat van een grasmaaimachine, meldt een ooggetuige. Door de droogte gebeurt zoiets makkelijker, waarschuwt de Veiligheidsregio Drenthe. "Het heeft iets geregend, maar dat is in de meeste gevallen ook weer verdampt. De natuur is nog heel droog, en het ziet ernaar uit dat dat zo blijft."