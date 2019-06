Albert Braam laat TT-legendes Pasolini en Saarinen herleven

Bij sommige mensen biggelen de tranen over de wangen. Albert Braam

"Ach ja, toen ben ik getrouwd en kochten we een oude boerderij. Ik had dus niet veel geld om een motor te kopen." Braam was 40 jaar toen hij z'n rijbewijs haalde en al 59 toen hij met racen begon. En dat doet hij alleen op oude motoren, die hij zelf heeft gebouwd.Eigenlijk vindt hij het maar niks, geïnterviewd worden. "Mensen zullen wel denken:." Uiteindelijk stemt hij wel in. Albert Braam is bescheiden en vindt het allemaal niet zoveel voorstellen. Braam is dus een echte Drent. Maar als hij eenmaal op z'n gemak is en in het Drents begint te vertellen, dan is hij los."Ik ben aan de TT-baan geboren, dus dan groei je met motoren op", vertelt Braam. "Toen ik wat ouder was kwam ik bij evenementen waar ze met historische motoren reden. Toen dacht ik: 'Potverdikke, dat zou ik ook wel willen. Als ik met de VUT ga, ga ik ook zo'n ding maken'. Nou, ik heb niet gewacht tot de VUT."Braam kocht een oude straatmotor, die hem eigenlijk helemaal niet aan stond. "Dus ik heb 'm uit elkaar gehaald en precies zo gemaakt als ik 'm wilde hebben", legt hij uit. "Ik wilde de motor zo maken dat hij op eentje leek waar ze vroeger mee raceten."Het werd de Benelli van de Italiaan Renzo Pasolini, die er ook mee tijdens de TT reed. "Ik heb toen alles over hem gelezen en allerlei foto's opgezocht. Daar begin je mee. Daarna ga je het frame maken en haal je het motorblok uit elkaar." Een enorme klus. Sommige onderdelen moest hij zelf maken. "Schakelpedalen kun je niet kopen. Alles wat ik zelf kon maken, deed ik zelf. Anders wordt het wel een heel dure business."Het bleef niet alleen bij die 350cc-motor. "Ik kwam op zo'n evenement met oude motoren. Toen was er een man die had 100 kilometer met z'n auto daarheen gereden, toen bleek dat z'n motor het niet deed. Die was een bult geld kwijt. Toen zei ik tegen mijn vrouw dat ik nog een motor wilde hebben, want als de een het niet doet, doet de ander het wel. Toen heb ik een 500cc-motor gemaakt", aldus Braams."Dan ga je weer op internet kijken. Hier wat scharrelen, daar wat scharrelen, tot je de hele rommel weer bij elkaar hebt", vertelt de Haler. "Nu ben ik bezig met een derde Benelli." Die motor moet een replica worden van de Benelli van Jarno Saarinen. Daarna is het in principe klaar. "Maar zeg nooit nooit. Soms komt er iets op je pad dat je niet kunt laten lopen, maar het houdt wel een keer op."Braam geniet van zijn historische motoren. "Ik kan er al van genieten door er alleen naar te kijken", zegt hij trots. "Als ik op dit stoeltje zit, kan ik er wel een uur naar kijken. Dan geniet ik. Wat heb ik toch mooi spul. En de muziek die uit de uitlaten komt." De motoren halen ook bij anderen veel herinneringen naar boven, weet Braam. "Mensen zien mijn motor en weten dat Pasolini vroeger ook op zo eentje reed. Er zijn mensen waarbij de tranen over de wangen biggelen als we het erover hebben."Een kilometervreter is Braam niet. Hij rijdt hooguit 250 kilometer per jaar. Af en toe doet hij mee aan historische races, zoals afgelopen weekend in Gramsbergen. Volgens Braams zijn de oude motoren erg populair. "Er zijn nog wel vijf van zulke motorclubs", weet hij. "Maar als ik daar zo rondkijk, zie ik wel veel grijze hoofden. De meeste mensen zijn boven de 50 jaar, ik denk zelfs boven de 60. Er is weinig jong volk, laten we hopen dat dat nog de goede kant opgaat", besluit Braams.