Tynaarlo staat kleine windmolens toe

De kleine windmolens zijn bedoeld om in de eigen energiebehoefte te voorzien. De molens waren eerder niet mogelijk, door afspraken in het gemeentelijke beleid. Die afspraken zijn vanavond aangepast.Meerdere agrarische bedrijven toonden interesse voor deze vorm van duurzame energieopwekking. Er ligt één concreet plan bij de gemeente voor een kleine windmolen aan de Zeijerlaan in Zeijen.Afspraak is dat de windmolens alleen in het zogeheten buitengebied van de gemeente gebouwd mogen worden en op agrarische terreinen. Bovendien mag de kleine windmolen geen afbreuk doen aan het aangezicht van het erf. Ook moet de windmolen op voldoende afstand staan van omwonenden. Hoeveel dit is, is niet aangegeven.De gemeente De Wolden ging Tynaarlo al voor. Daar werd in 2017 al de eerste kleine windmolen gebouwd in Fort