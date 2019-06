Drenthe heeft weinig last van sproeischaamte

Bij een tuincentrum in Assen zijn de reacties op sproeischaamte wisselend. Een man zegt: "als je een serieuze vraag hebt, hoor ik het wel." Een vrouw zegt dat ze er inderdaad last van heeft. "Met dit weer wel ja. Vorig jaar zijn heel veel planten dood gegaan door de droogte en dat heeft heel veel geld gekost. Dus ik twijfel nu wat ik zal doen", zegt ze. Een andere vrouw wacht nog een dagje omdat anders de planten maar lui zouden worden. En dan is er nog een vrouw die het restwater uit de keuken gebruikt voor de tuin, maar zij is dan ook ecoloog.De klanten van hoveniersbedrijf Martijn Buld hebben blijkbaar geen last van sproeischaamte. Buld ziet de vraag naar sproei-installaties alleen maar toenemen. "Wij merken een stijging in het aantal klanten voor een sproei-installatie. Maar we vertellen onze klanten ook hoe ze zo goed mogelijk kunnen sproeien", zegt Buld."Meestal zie je dat mensen dagelijks kort sproeien. Maar dat heeft geen zin. Dat wordt nauwelijks opgenomen. Beter kun je een of twee keer in de week langer sproeien", aldus de hovenier. Tuinbezitters die de tuinslang ter hand nemen en daarmee een beetje in het rond zwaaien doen volgens hem hun planten daar geen plezier mee. "Je staat zelf niet lang genoeg stil op een plek", aldus de hovenier. Hij adviseert dan ook een sectorsproeier.Sproeien zonder schaamte kan volgens hem best. "Je kan het regenwater opvangen en dat gebruiken. We gaan er steeds meer naartoe dat we regen opvangen en in tijden van droogte weer benutten. Je hebt daar heel mooie systemen voor, zoals een infiltratiekrat. Dat is een buffer die je ingraaft in de tuin, die het hemelwater opslaat en langzaam afgeeft aan de grond", zo tipt Buld.