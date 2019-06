Het oude gemeentehuis in Westerbork komt opnieuw in de verkoop

In 1927 werd het gemeentehuis van de toenmalige gemeente Westerbork gebouwd. Tot 1998 was Westerbork een zelfstandige gemeente en sindsdien zijn de gemeentelijke voorzieningen overgeheveld naar het gemeentehuis in Beilen. In 2013 ging het historische pand al eens eerder in de verkoop. Toen kwam het in de handen van zorginstelling ‘T Derkshoes.“We hebben in 2013 het gemeentehuis gekocht en deels verbouwd. In de huidige vorm en functie is het voor ons niet geschikt en nu stonden we voor de keuze of we het nog een keer zouden gaan verbouwen of dat we het pand zouden gaan verkopen”, legt Snippe uit.'T Derkshoes heeft sinds 2017 een inloophuiskamer en een zorgcafé. Verder vergaderen enkele verenigingen, zoals de Historische Vereniging, in het gebouw. Volgens Snippe is onderhoud duur en wordt nu te weinig gebruikgemaakt van het pand. “We verhuren het pand ook nog wel incidenteel voor yogalessen en dergelijke, maar het levert te weinig op om daarmee door te kunnen. Het is jammer, want het is een gezichtsbepalend pand waar veel mensen waarde aan hechten. Maar dat zullen we daarom ook meenemen in de keuze van de nieuwe koper.”Op dit moment wordt het gebouw op de verkoop voorbereid. Er staat nog geen bord in de tuin, maar volgens Snippe is de knoop al wel definitief doorgehakt. “Er is veel teleurstelling bij gebruikers. We willen de tijd nemen om een goede opvolger te vinden en zorgen dat de verenigingen de tijd krijgen om een andere ruimte te vinden.”En wat gebeurt er met de sociale huiskamer? “Die blijft wel gewoon, maar komt op een andere locatie. Mogelijk in de vorm van een samenwerking met andere partijen zoals Welzijnswerk. Maar het zal voor de ouderen wel even omschakelen zijn en we hopen dat ze de nieuwe locatie ook weer gaan bezoeken.”Ook het oude gemeentehuis in Smilde, Villa Maria , ook in de gemeente Midden-Drenthe, is recentelijk in de verkoop gegaan.