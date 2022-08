Paar klachten over schrappen stadslijnen 1 en 2 in Emmen

Bij het OV-bureau Groningen Drenthe is een aantal klachten binnengekomen over het schrappen van de stadslijnen 1 en 2 in Emmen. Die rijden vanuit het Emmer station naar Angelslo en Emmerhout. Deze lijnen zijn niet meer opgenomen in de voorlopige dienstregeling van 2023.

Volgens het OV-bureau maken elke werkdag 200 mensen gebruik van deze twee lijnen. Iets meer dan de helft stapt in op een halte in de wijk. Maar veel van deze mensen zouden ook - volgens het OV-bureau - kunnen opstappen bij een halte van een streekbus. Dat is een bus die vanuit Emmen naar een andere plaats rijdt. Deze bus gaat niet de wijk in, maar rijdt over grotere wegen. Voor mensen die in Angelslo en Emmerhout afhankelijk zijn van de stadslijnen, is een taxi beschikbaar.