Noodverordening rond aanmeldcentrum: opvangtentjes per direct verboden

Mensen die buiten de poorten van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten, is verboden nog gebruik te maken van opvangtentjes of andere kampeermiddelen. Dat heeft de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld in een noodverordening, die tot oktober geldt.

De regels zijn sinds 13.30 uur vanmiddag van kracht. De Veiligheidsregio vreest opnieuw verstoring van de openbare orde bij het aanmeldcentrum, wat aanleiding is voor acuut ingrijpen. Het maximum aantal asielzoekers op het terrein wordt met honderden per dag overschreden, "en er zijn vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers, die al meerdere malen tot conflicten, grote vechtpartijen met steekwapens, gewonden en aanhoudingen hebben geleid."

Gezondheid op het spel

De tenten spelen een rol in deze vrees voor verdere escalatie, blijkt uit de opgestelde noodverordening. Zo zijn tentharingen gebruikt tijdens vechtpartijen, en worden volgens de Veiligheidsregio activiteiten georganiseerd in de tenten, buiten het zicht van de camera's. "Zo kunnen in de tenten verboden middelen worden gebruikt en/of bewaard, diefstallen worden gepleegd en wapens worden verstopt."

Bovendien wordt gevreesd voor de gezondheid van asielzoekers als zij met meerderen in te kleine opvangtentjes verblijven, die werden uitgedeeld op initiatief van de Groningse ondernemer Willem Straat.

Crowdfunding

Via een crowdfundingsactie kreeg Straat geld bijeen voor de aankoop van tientallen uitklaptentjes, waar asielzoekers de nacht in kunnen doorbrengen. Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde haalde deze een avond na het uitdelen weer weg, aangezien de veiligheid volgens hem in het geding kwam. Maandag kon Straat de tenten weer ophalen bij de gemeente, maar dat bleek later toch weer niet mogelijk.

De tenten zijn op verzoek van de driehoek, bestaande uit het OM, burgemeester en politie, ingenomen op basis van de wet openbare orde en veiligheid. Een verdere toelichting kreeg de Groninger gisteravond niet. Samen met zijn advocaat heeft hij hierom gevraagd, "bijvoorbeeld het proces verbaal van beslaglegging of het besluit van de burgemeester waarop dat beslag is gebaseerd, maar de gemeente wil dat niet geven", laat de ondernemer weten bij het ANP. "Ze verwijzen naar het OM."