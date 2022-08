Hoe de buitenmuur van de sporthal in Ruinen omgetoverd wordt tot expositie

Zo'n tien jongeren proberen tevergeefs de schaduw nog een beetje op te zoeken tijdens het schilderen. Het is zo'n dertig graden en er wordt hard gewerkt om de buitenmuur van de sporthal in Ruinen op te vrolijken. "Het is een leuke zomeractiviteit, maar ook een stukje talentontwikkeling", legt Vos uit. De kunstenaar werd benaderd door Young de Wolden, het jongerenwerk in de gemeente De Wolden.