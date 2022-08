Koninklijke onderscheiding voor veelzijdig vrijwilliger Gerard Vogelzang

Gerard Vogelzang is vanavond in Alteveer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwilligerswerk in tweelingdorp Alteveer-Kerkenveld. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen reikte de koninklijke onderscheiding uit bij de feesttent van het dorpsfeest van Alteveer-Kerkenveld.

Dat gebeurde tijdens de prijsuitreiking van de Alkeloop, een hardloopwedstrijd die jaarlijks in de feestweek plaatsvindt. De Alkeloop bestaat 50 jaar en Vogelzang is bijna 30 jaar actief voor de organisatie. Van 2012 tot en met 2018 was de oud-inwoner van Kerkenveld voorzitter van de feestcommissie van de feestweek.

VVAK

Ook bij voetbalclub VVAK is de 65-jarige vrijwilliger een bekend gezicht. Hij is al ruim 35 jaar penningmeester voor de club en houdt zich als vrijwilliger verder bezig met onderhoud van het sportpark. Voor zijn verdiensten bij de voetbalclub ontving hij in het verleden al de gouden waarderingsspeld van de KNVB.