Baby van drie maanden oud overleden bij aanmeldcentrum Ter Apel

Een baby van drie maanden oud is in de nacht van dinsdag op woensdag in de sporthal bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA na een bericht van Het Parool.

Hoe de baby exact is overleden moet nog worden onderzocht, aldus de woordvoerder. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje.

Onder de bewoners bij het opvangcentrum in Ter Apel heerst "verdriet en onmacht", aldus de woordvoerder. "Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden." Ook het personeel van het COA is "diep geschokt door de verschrikkelijke gebeurtenis".

Extra opvanglocatie

Een deel van de mensen slaapt in een noodopvang in een sporthal omdat het bij het aanmeldcentrum bij Ter Apel al tijden te druk is. Afgelopen nacht moesten er 700 mensen buiten slapen. Dat is het hoogste aantal ooit. De nachten ervoor moesten er ook al honderden mensen buiten slapen vanwege de drukte.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) zegt volop bezig te zijn met een tijdelijke extra opvanglocatie in de buurt van Ter Apel. Daar zouden asielzoekers voor korte tijd opgevangen kunnen worden als ze niet meteen terechtkunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. "Het kan echt niet wat we nu zien", reageert Van der Burg. Deze tijdelijke locatie moet niet in Ter Apel zelf komen, want het dorp is al overbelast, maar in een gemeente die niet te ver weg ligt.