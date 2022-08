Voetballer Wouter Marinus (27) beëindigt carrière

VOETBAL - Wouter Marinus heeft zijn carrière beëindigt. De 27-jarige middenvelder uit Zuidwolde heeft dat besloten na "het uit blijven van de juiste aanbieding of een mooi nieuw avontuur", schrijft hij op LinkedIn.

Marinus doorliep de jeugdopleiding van Heerenveen en speelde 16 jeugdinterlands. In 2014 debuteerde hij in de eredivisie voor PEC Zwolle. Daar won hij in 2014 de Johan Cruijff Schaal.