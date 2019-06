Messen zijn geslepen: wie verslaat Marc Márquez op het TT Circuit?

Oud-coureurs zijn verdeeld over winkansen in MotoGP

Sinds de afgelopen grand prix in Barcelona gaat Márquez met 37 punten voorsprong op Andrea Dovizioso aan de leiding in het wereldkampioenschap. In die race ging Jorge Lorenzo in de openingsfase onderuit. Hij nam daarbij Dovizioso, Maverick Viñales en Valentino Rossi mee in zijn val. Vooral het uitvallen van Dovizioso zorgt ervoor dat Márquez nu onbedreigd aan de leiding gaat in het WK.“Ik verwacht dat met name Ducati en Yamaha de messen hebben geslepen voor Assen”, kijkt Van Loozenoord vooruit. Danilo Petrucci is voor hem een kanshebber voor de winst. “Twee jaar geleden wist hij op het podium te rijden. Destijds reed hij nog op een klantenmotor van Ducati. Dit jaar heeft hij fabrieksmateriaal en heeft hij ook zijn eerste zege in zijn MotoGP-carrière geboekt. Daarnaast zal Dovizioso voor Márquez moeten eindigen om de spanning weer een beetje terug te brengen in het kampioenschap.”Van Loozenoord, die dit jaar opnieuw in de commentaarcabine zit tijdens de TT voor de NOS, tipt ook de jonge Yamaha-coureur Fabio Quartararo en de Spaanse Suzuki-rijder Alex Rins. “Let op Quartararo. Vorig jaar eindigde hij in Assen als tweede in de Moto2. Assen is een puur stuurcircuit. Het zou mooi zijn als hij hier goed uit de voeten kan. En Rins is in mijn ogen zeker goed voor het podium. De Suzuki stuurt als een scheermes, maar komt nog wat te kort qua topvermogen. Het nadeel van deze twee jongens is dat zij vaak minder goed starten. Zij hebben moeite om vanaf de eerste ronde direct tempo te maken. Dat kunnen Márquez en Dovizioso wel.”Dat maakt Márquez ook direct tot de grootste kanshebber. “Honda heeft dit jaar een heel snelle motor gebouwd. Daarnaast heeft Márquez het geluk aan zijn zijde. Hij had in Catalunya geen last van die grote valpartij. Maar als je op kop rijdt, dwing je het geluk ook af.”Rond twee grote namen in de MotoGP is het dit seizoen redelijk stil: Valentino Rossi en Jorge Lorenzo. Maar ook zij mogen in Assen niet worden uitgevlakt.“In Assen zit het vaak tegen voor Lorenzo”, weet Van Loozenoord. “Hij heeft hier vervelende valpartijen gekend en dit seizoen heeft hij zijn motor nog niet naar wens kunnen afstellen.Maar tijdens de laatste wedstrijd kwam hij voor het eerst snel naar voren. Lorenzo is tussen twee GP’s door naar de Honda-fabriek geweest, waar ze enkele aanpassingen aan zijn machine hebben gedaan. En na afgelopen race is er nog getest.” Ergens gaat het goed komen tussen Honda en Lorenzo, is de commentator overtuigd. “Waarom niet in Assen? Lorenzo is een echte professional. Als hij bloed ruikt, dan gaat hij ervoor.”Valentino Rossi kende een goede start van het seizoen, met twee podiumplaatsen in drie races. Maar met twee uitvalbeurten en een vijfde en zesde plek in de laatste vier races, verloopt het seizoen niet zoals gewenst. “Maar Rossi moet je nooit uitvlakken. Hij zal zijn stinkende best doen om op het podium te komen, ik denk echter dat de hoogste trede een stapje te ver is.”Ook in de Moto2 verwacht Van Loozenoord een schitterende wedstrijd. Alex Márquez, het broertje van Marc, domineerde tijdens de laatste drie wedstrijden. Maar de concurrentie is sterk. “Lorenzo Baldassarri heeft dit seizoen drie keer gewonnen, maar is ook al drie keer uitgevallen. Of hij eindigt op het podium, of hij crasht. Thomas Lüthi en Jorge Navarro zijn beiden pas een keer puntloos gebleven en staan tweede en derde in het WK. Zij zijn ook kanshebber. Remy Gardner is een outsider als hij erop blijft zitten.”Daarnaast acht de commentator Luca Marini en ook Augusto Fernandez niet kansloos. “Marini had tot Mugello niet bijzonder gepresteerd, maar daar stond hij ineens op het podium. Fernandez komt sterk opzetten.”Over wie de Moto3 gaat winnen, kan Van Loozenoord geen zinnig woord zeggen. Maar één ding is zeker, het wordt spannend. “In de afgelopen twaalf races hebben twaalf verschillende coureurs gewonnen. Niemand steekt er in deze klasse met kop en schouders bovenuit. Aron Canet en Lorenzo Dalla Porta zijn het meest constant en staan bovenaan in het WK. Maar het zou zomaar kunnen dat er in Assen voor de dertiende keer op rij een andere winnaar komt.”“Als er een kleine kopgroep komt, dan rijden daar vijftien man in. In een grote kopgroep zijn dat er wel twintig”, schetst de motorsportliefhebber de situatie. “Deze klasse is een foutenfestival, waarbij je maar moet hopen dat niemand voor je onderuit gaat en je meeneemt. Ik verwacht aardig wat spektakel.”Tijdens de TT verschijnen er drie Nederlanders aan de start. Bo Bendsneyder in de Moto2, Ryan van de Lagemaat met een wildcard in de Moto3 en Zonta van den Goorbergh in de Red Bull Rookies Cup. “Bendsneyder is aan zijn stand verplicht enkele WK-punten te pakken. Ik denk dat hij tussen de tiende en vijftiende plek eindigt. Ik hoop dat hij zich kan bevrijden van de extra spanning die een thuisrace met zich meebrengt.”Van Van de Lagemaat heeft hij geen hoge verwachtingen. “Het verschil tussen hem en de coureurs in de punten is veel te groot.” De 13-jarige debutant Zonta van den Goorbergh moet blij zijn als hij enkele punten scoort. “Voor hem is het een leerjaar. Maar zijn achternaam zorgt voor extra druk. Toch heb ik het idee dat hij daar wel goed mee kan omgaan.”