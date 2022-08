Puntjes worden op de i gezet bij nieuwbouw basisscholen bij Esdal Klazienaveen

Waar je ook kijkt, overal liggen stapels lege en volle verhuisdozen zo ver het oog reikt. De medewerkers van de gloednieuwe fusieschool obs Klazienaveen werken zich een slag in de rondte om hun nieuwe onderkomen voor maandag gereed te krijgen. De huisvesting is bijzonder, want de school kreeg een plekje in en bij de plaatselijke locatie van het Esdal College.