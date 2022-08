Jonge fluitisten uit hele wereld zijn in Grolloo voor studieweek, maar geen Russen (en Nederlanders)

Jonge fluitisten uit twaalf verschillende landen zijn tot en met zondag in Grolloo om te leren en op te treden. Vandaag is er de Grolloo Flute Sessions van start gegaan.

Dat is een studieweek voor fluitisten uit de hele wereld. Dit jaar komen ze onder meer uit Bahrein, Brazilië, Costa Rica, Spanje en Zuid-Afrika. Maar niet uit Rusland. "We hebben altijd zo'n vier tot zes deelnemers uit Rusland gehad. Nu zouden we ook weer Russische deelnemers hebben", vertelt organisator Eva Kingma.

Maar ze zijn er niet. En dat is niet uit politiek oogpunt vanwege de Russische invasie in Oekraïne. "We zijn er stellig van overtuigd dat muziek en cultuur juist volledig los gezien moet worden van wat voor politiek dan ook."

35 uur in de auto

Het zijn de gevolgen van de oorlog, waardoor er geen deelnemers uit Rusland zijn. "De kinderen kunnen nu niet zomaar over komen vliegen", legt Kingma uit. "Er was van alles verzonnen om ze deze kant op te krijgen. Dat was al helemaal uitgestippeld."

Dat betekende dan wel dat de kinderen 35 uur in de auto moeten zitten naar Grolloo. "Dan hebben ze hier vijf intensieve dagen. En daarna weer 35 uur terug", zegt Kingma. "En we weten niet hoe de kinderen in Rusland worden ontvangen als ze terug zijn", vervolgt ze. "We hebben het uit den treure besproken. We hebben besloten nu geen risico's te nemen." Het gaat om deelnemers tussen de 10 en 16 jaar.

Ook geen Nederlanders

Behalve Russen zijn er ook geen Nederlandse fluitisten op het leerfestival. "Dat vind ik eigenlijk fantastisch. We zijn er trots op dat we mensen van zo ver, die eigenlijk allemaal in steden wonen, kunnen laten zien hoe het is om in een klein dorp als Grolloo te wonen."

Alle onderdelen zijn op loopafstand van elkaar, vertelt ze. Zo is er een onderdeel bij haar zelf thuis, maar zijn er ook kerkconcerten. "Ze lunchen en dineren in het plaatselijke restaurant. De bed and breakfast en het hotel zitten vol. En een netwerk van vrienden is bereid om gratis een bed aan te bieden."