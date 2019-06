Live: de Dag van Drenthe op de TT camping

https://feeds.rtvdrenthe.nl/player.php?type=evenement&site=rtvdrenthe&var=nieuwsbericht&tt-camping-20190726 " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">

De vaste rubrieken blijven bestaan, maar zullen veelal in het teken staan van de Dutch TT.Op tjak is vandaag (woensdag) de hele dag op bezoek bij verschillende campings die speciaal voor de TT zijn ingericht. We ontmoeten interessante en leuke gasten op de camping.Judith belt met Brabant, want in de tuin van Toon Smits is een TT-circuit aangelegd. Verder praten we met Jaap Hoogeveen uit Smilde. Oud-coureur, maar nog altijd actief in de racewereld.Aan het eind van de dag (tussen 17.00 en 18.00 uur) komt Rene Karst optreden.We beginnen de uitzending om 06.00 uur en het duurt tot 18.00 uur.