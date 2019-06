Aantal zelfdodingen Drenthe gedaald

113.nl

Het aantal zelfdodingen per honderdduizend inwoners is in Drenthe met bijna de helft gedaald naar ruim 13. Hoewel dat getal nog steeds hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van ongeveer 11, is dat het laagste aantal zelfdodingen in de provincie sinds 2008.In 2017 was Drenthe relatief gezien nog de provincie waarin de meeste mensen zelfmoord pleegden.Landelijk daalde het aantal zelfdodingen met bijna 5 procent tot 1176. In Zeeland waren de meeste zelfdodingen en in Flevoland de minste.Mannen stapten vorig jaar een stuk minder vaak uit het leven dan in 2017, terwijl vrouwen dat juist meer deden. In Drenthe is dat aantal bij beide geslachten gedaald.