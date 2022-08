Lichaam dat is gevonden in Kiel-Windeweer is van 38-jarige man uit Roermond

De man die maandag in een pand in Kiel-Windeweer, net over de grens bij Zuidlaarderveen, is gevonden, is van een 38-jarige man uit Roermond. Het gaat om Tess Abels, meldt de politie.

Hij is opgegroeid in de omgeving van Roermond, maar had geen vaste woon- of verblijfplaats. In de laatste weken van juli is er voor het laatst contact geweest tussen Tess en zijn familie. Maandag werd zijn lichaam gevonden op een terrein aan de Nieuwe Compagnie, een paar kilometer van de Drents-Groningse provinciegrens.

Zondag werd daar drugsafval gevonden. Het bleek te gaan om een drugslab op die locatie, die in werking is geweest. Naar aanleiding daarvan werden twee personen aangehouden: een 68-jarige man een 65-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Groningen. Zij zitten nog vast.

Onderzoek