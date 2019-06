Belangrijke slag Hurry-Up: Suelmann gaat door

Het afgelopen seizoen ontliep Hurry-Up pas in de nacompetitie degradatie naar de eredivisie. In een slopend jaar twijfelde Suelmann, die in 2018 vader werd, over zijn toekomst.Na een goed gesprek met hoofdtrainer Joop Fiege en de topsportcommissie van Hurry-Up heeft Suelmann besloten zijn carrière met een jaar te verlengen. Daarmee beschikken de Zwartemeerders ook na de zomer over scorend vermogen op de rechteropbouwpositie.Suelmann debuteerde als tiener in 2005 in de hoofdmacht. In het oranje van Hurry-Up groeide de linkspoot zelfs uit tot international. In 2011 pakte Suelmann als topschutter van de finale de enige hoofdprijs van Hurry-Up in de clubgeschiedenis: de beker.Eerder meldde Hurry-Up de komst van Jakub Kastner en Sven Hemmes. Oud-international Tim Remer mikt in Zwartemeer op een terugkeer binnen de lijnen.