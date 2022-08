COA verwacht komende nacht opnieuw 700 buitenslapers in Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er vanavond voor de poort van het aanmeldcentrum in ter Apel 'minstens 700' asielzoekers de nacht in de open lucht zullen doorbrengen.

Dat liet een woordvoerder van het COA woensdagavond weten aan RTV Noord . Afgelopen nacht sliepen er ook al ongeveer 700 mensen buiten voor het hek van het aanmeldcentrum. Zoveel buitenslapers waren er in Ter Apel nog nooit. Het aantal van 700 was bijna een verdubbeling van de twee nachten (400) ervoor.

Dat het op een woensdagavond zo druk is, is uitzonderlijk. Normaliter zijn maandag en dinsdag de drukste dagen in ter Apel.