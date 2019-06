Wethouder van Emmen 'doet een Mark Rutte'

Rink maakt zijn rondje op de fiets om te zien wat er geworden is, of nog gaat worden, van de bedrijven die gebruikmaken van het zogenoemde binnenstadsfonds van de gemeente Emmen. "Dat fonds is om ervoor te zorgen dat het centrum een mooiere aanblik krijgt", zegt Rink.Binnen dat binnenstadsfonds zijn er verschillende mogelijkheden voor bedrijven om in aanmerking te komen voor geld. Een daarvan is de gevelverbeteringssubsidie. Een ondernemer die daar gebruik van heeft gemaakt, is Arie Klein. Hij verbouwde aan de Stationsstraat een pand, waarin vroeger onder meer de smederij van Harwig zat. Van de gemeente kreeg hij 7.500 euro.Klein heeft eerder een pand opgeknapt. "Aan de Weerdingerstraat hebben we sinds 2015 Nozem Barbers & Tattoo. Daar hebben we een rotte kies omgetoverd tot een mooi pareltje", zegt Klein. "Door ruimtegebrek waren we op zoek naar een nieuw pand. We kwamen erachter dat dit pand aan de Stationsstraat te koop stond. Hier hebben we drie ambachten onder een dak: een tattooshop, een barbershop en ook een barista."Het pand aan de Stationsstraat, naast café Rue de la Gare, was net als dat aan de Weerdingerstraat een 'rotte kies'. "Ik hou wel van een beetje uitdaging, om van iets lelijks toch iets moois te maken," aldus Klein.Wethouder Rink bezocht, op zijn fiets, niet alleen Nozem. "We zijn begonnen bij Derksen en Derksen. Daar wordt op dit moment flink verbouwd. En bij de oude Bever Sport-locatie wordt op dit moment een appartementencomplex gebouwd."