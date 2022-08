Wat vind jij: Het is een schande dat Artsen zonder Grenzen in actie moet komen in Ter Apel

Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft vanaf vandaag een team in Ter Apel dat medische en psychologische zorg levert aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het is voor het eerst dat de internationale hulporganisatie een team in Nederland inzet.

Het team bestaat uit vier tot zes mensen die basisgezondheidszorg leveren. Zo behandelen ze wonden, infecties en huidziekten, verstrekken ze recepten en bieden ze psychologische eerste hulp aan volwassenen en kinderen.

Vrijdag waren er al AzG-medewerkers in Ter Apel om de situatie daar te bekijken. Wat ze aantroffen was volgens de hulporganisatie te vergelijken met de leefomstandigheden in het beruchte vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Zo waren er geen douches en waren toiletten niet schoon.

'Mensonwaardig'

"Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar, maar het is voor eerst dat we in Nederland noodhulp gaan bieden en dat doen we omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten", zegt Judith Sargentini, directeur voor AzG Nederland. "De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden is mensonwaardig."

"Dit is echt een oplossing voor de korte termijn. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar een langetermijnoplossing. En het is belangrijk dat er wordt geluisterd naar uitvoeringsinstanties zoals het COA; zij kaartten deze crisis immers al jaren geleden aan."

Wat vind jij?