De ultieme droom van Bertus Folkertsma in het 2e TT Journaal

De ultieme droom, zo noemt Bertus Folkertsma zijn doel om de Isle of Man TT te rijden. In augustus moet de Assenaar zich kwalificeren voor het evenement in 2020.

Het tweede TT Journaal met Bertus Folkertsma

TT Journaal 1: Met Egbert Streuer in zijn expositie in het Drents Museum

De race op het eiland geldt als de gevaarlijkste race ter wereld, op een stratencircuit van meer dan 60 kilometer. Sinds het eerste slachtoffer in 1911 (Victor Sturridge) zijn er al meer dan 270 doden gevallen. Folkertsma kent het gevaar, maar laat zich niet weerhouden.In 2017 maakte hij zijn debuut op het circuit.In het tweede TT Journaal blikken we terug op dat jaar en kijken we met de Assenaar vooruit naar augustus..De Isle of Man TT (Isle of Man Tourist Trophy) is een wegrace voor motorfietsen op het eiland Man. De race wordt al vanaf 1907 gehouden. De Snaefell Mountain Course, het stratencircuitop de openbare wegen van het eiland, is meer dan 60 kilometer lang en voert onder meer door dorpen en over de flanken van de berg Snaefell. De vele obstakels (rotondes, trottoirbanden, stenen muren, heggen en gebouwen) maken het een gevaarlijke race.