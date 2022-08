Pumptrackbaan Meppel wordt juridisch gevecht: 'Prijs asfalt is belangrijker dan mensen'

Gaat de schop in de grond of niet? 12 september is een belangrijke datum voor 26 huishoudens in Meppel. Zij wonen vlakbij het Ringpark in de wijk Oosterboer. Daar wil de gemeente een pumptrackbaan bouwen maar bewoners zetten de komende weken alle zeilen bij om die bouw tegen te komen. "Er komt hier een druppel asfalt."

Een pumptrackbaan is een soort skatepark voor crossfietsen, skeelers en steps. Een soort parcours van asfalt met hobbels en gaten. Dit was een grote wens van twee 10-jarige inwoners van Meppel en zij brachten dit naar de gemeenteraad. Die ging meteen akkoord.

Te snel, vinden omwonenden. Zij zeggen in dit hele proces niet meegenomen te zijn, en voelen zich overrompeld door de bouwplannen 'in de achtertuin'. De 26 huishoudens kwamen daarom gisteravond naar het gemeentehuis om in bezwaar te gaan en dit te verdedigen voor de bezwaarschriftencommissie.

Argumenten

Omwonenden verwachten veel publiek op de baan en daarmee geluid-, verkeer- en afvaloverlast. "Wie zegt mij dat hier 's avonds niet met scootertjes over de baan gereden wordt? En handhavingsmedewerkers zijn er toch al te weinig, die gaan dit niet controleren", zei een van de bewoners. Ook is volgens bewoners veel te weinig onderzoek gedaan naar gevolgen van een pumptrackbaan voor de omliggende natuur.

Volgens de bewoners hoeft de gemeente het plan niet af te schieten. Zij stellen een verplaatsing voor naar een andere plek in het park, verder van de woningen vandaan. Dit heeft volgens de bewoners nog een bijkomend voordeel: dit is nu een betegeld plein. De pumptrackbaan zou hier in de plaats komen van bestrating. Op de locatie waar de baan nu ingetekend staat komt hij op de plek van struiken en gras. Zo willen de bewoners het Ringpark groener houden.

Gemeente is zonder twijfel

Tot teleurstelling van de bezwaarmakers is de gemeente weinig onder de indruk van het bezwaar. Een juridisch adviseur deed het woord. Hij zegt dat de gemeente in elk park een speeltoestel mag aanleggen, en dat de pumptrackbaan hieronder valt. Hiermee zouden de meeste bezwaren afgewimpeld zijn: er is geen enkele twijfel bij de gemeente. Meer onderzoek doen is dus niet nodig bevonden.

De gemeente wil zo snel mogelijk bouwen. "De bouwmaterialen worden steeds duurder. We willen niet het risico lopen dat dit project duurder uitvalt", aldus de adviseur. "De gemeenteraad heeft hiertoe besloten en wij gaan dat als gemeente gewoon uitvoeren, op deze plek."

Voer voor advocaten

Om de bouwwerkzaamheden vanaf 12 september te voorkomen gaan de bewoners een juridische strijd voeren. "Als er één druppel asfalt ligt, is het te laat", stelde een van de inwoners na afloop. "Met hulp van een goede advocaat gaan we dat voor zijn."