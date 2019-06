Expertbijeenkomst over centrum Zuidlaren achter gesloten deuren

Raadsleden zouden ook bij deze bijeenkomst aanwezig moeten kunnen zijn, vindt de kersverse VVD-fractievoorzitter Gezinus Pieters. "We moeten ons toch zo goed mogelijk kunnen informeren?" Een motie van de partij kreeg echter geen meerderheid. Een motie van de coalitie wel: waar de bijeenkomst eerst nog gefilmd mocht worden, mag dat nu niet meer.De expertbijeenkomst gaat over het centrumplan Zuidlaren. Ondernemers, onderzoeksbureaus en tien leden van de klankbordgroep zijn hierbij aanwezig.De vraag is al tijden of er supermarkten op het terrein van de voormalige Prins Bernardhoeve moeten komen (en hoeveel) en wat er met de historische brink en met de drukke Stationsweg moeten gebeuren. Dwars daar doorheen speelde ook nog de discussie over een tijdelijke Albert Heijn-supermarkt op het terrein, die afgelopen vrijdag na een lange discussie een vergunning kreeg voor een noodwinkel op het terrein.In 2015 werden er al een paar afspraken gemaakt. Zo staat op papier dat op het voorste gedeelte van het terrein een supermarkt, appartementen en een zorgcentrum mogen komen. De gemeente moet echter nog een definitieve beslissing maken over de toekomst van het centrum en wil dit doen met hulp van inwoners.Het voorstel van het college was dat de expertbijeenkomst over het centrum van Zuidlaren in audio en beeld zou worden opgenomen, zodat de raadsleden de bijeenkomst nog terug konden bekijken. Leefbaar Tynaarlo vond dit echter geen goed idee en ging in haar voorstel nog een stapje verder: "We zijn bang dat de genodigden niet vrijuit durven te spreken als het wordt opgenomen", aldus raadslid John Franke.Zowel de VVD als Leefbaar Tynaarlo dienden een motie in, waarna een meerderheid van de raad besloot dat de expertbijeenkomst inderdaad in privésfeer gehouden dient te worden.De vraag van het VVD-raadslid maakte wat los bij zijn collega's, maar ook bij burgemeester Thijsen: "Ik heb geen behoefte aan polarisatie, maar wel om met de voltallige raad hierover door te praten. Wanneer moeten we als volksvertegenwoordiger wel aanwezig zijn bij een informatiebijeenkomst en wanneer niet?" Volgens Thijsen voorkomt een dergelijk gesprek een discussie over een proces.Door deze discussie duurde het vragenrecht van raadsleden in de raadsvergadering drie kwartier. De langste vragenronde die burgemeester Thijsen tot zover in zijn carrière meemaakte, grapte hij.