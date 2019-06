Weduwe zaak Gees: Als je voor mij wilt verklaren, begin dan bij de tipgever

De Belg Anouar K. (28) legde afgelopen donderdag een volledige bekentenis af. Totaal onverwacht vertelde hij dat hij de overvaller was, die de 69-jarige Elders tijdens de gewelddadige overval op 30 juni 2016 in zijn huis in Gees onder schot hield. Hij deed dat nadat hij bij het verhoor van de vriendin van Elders was, een week eerder. De getraumatiseerde vrouw deed hem aan zijn moeder denken, verklaarde hij.“Dan is het in ieder geval niet voor niks geweest”, reageerde de vrouw vandaag in haar slachtofferverklaring. “Maar als je voor mij wilt verklaren, begin dan bij het begin: wie was jullie tipgever?” Dat wilde K. niet zeggen. “Ik moet ook aan mijn eigen veiligheid denken”, klonk het berouwvol.Op verzoek van de weduwe keken de mannen haar aan toen zij haar emotionele verhaal vertelde. Af en toe bogen ze het hoofd. Regelmatig keek de vrouw de vier verdachten zelf ook recht in de ogen. Ze heeft een posttraumatische stressstoornis overgehouden aan de overval, waarvan ook zij slachtoffer werd. Zij moest het geld waar de daders voor kwamen uit de kluizen halen, terwijl de destijds 69-jarige Elders boven door twee van de drie werd afgetuigd en vastgebonden. Vlak nadat de mannen weg waren, overleed hij.“Ik lag vastgebonden in de badkamer, maar kon mezelf gelukkig snel bevrijden. Koert vroeg me hem los te maken. Maar hij was met zoveel snoeren en kledingstukken vastgebonden, dat kreeg ik niet los. Toen ik terugkwam met een schaar, zag ik dat hij was overleden”, vertelde de vrouw. Volgens haar zijn de drie overvallers “als beesten tekeer gegaan.”Haar leven staat nog altijd op de kop. “Nog steeds word ik dag en nacht geteisterd door de beelden en de geluiden van de overval en het voelen van het gemis van Koert. Jullie hebben mijn leven totaal verwoest. En of je nu spreekt, zwijg of liegt… Het leed wordt er niet minder van. Ik heb levenslang. En ik weet dat die straf er voor jullie niet inzit. Helaas.” Net als vorig jaar bij de rechtbank in Assen, claimt de vrouw ruim 1 miljoen euro schadevergoeding.Meerdere keren boden Anouar K. en Yero V. (23), die vorig jaar al bekende, hun excuses aan. “Maar mijn excuses kunnen nooit genoeg zijn”, aldus Antwerpenaar V., die naar eigen zeggen niet weet van wie de tip voor de overval kwam.Abdelhak B., die altijd heeft ontkend dat hij in Gees is geweest, noemde wel namen. De 30-jarige Amsterdammer zegt dat de man die een half jaar voor de overval een inbraak pleegde bij Elders de tip aan een kennis gaf. Die kennis is een man uit Den Haag die in 2016 ook is opgepakt voor de overval, maar nog niet voor de rechter is geweest. “Die twee zijn de opdrachtgevers, maar niet degenen die het misdrijf hebben uitgevoerd. Er zit zoveel meer achter.”Waarom? Dat is de hamvraag voor de drie kinderen de kleinkinderen van Elders. Namens hen las hun advocate Gonny Meijering een verklaring voor. “Onze vader en opa werd doodgeschopt en geslagen. Hij is onherkenbaar toegetakeld. Voor geld, waar je normaal gesproken voor moet werken.”Ze vroegen de verdachten ook om nog meer te vertellen. “Zonder eerlijke antwoorden heeft ons spreekrecht ook geen zin. Jullie hebben de smeekbedes van onze vader en opa gehoord in het laatste half uur van zijn leven. Als jullie echt verantwoording voor jullie daden nemen, zorgen jullie dat alle daders gaan spreken voor een rechtbank.”Morgen komt de advocaat-generaal met zijn strafeisen.