Directeur Artsen Zonder Grenzen in Ter Apel: 'Nederland-onwaardig'

Artsen zonder Grenzen-directeur Judith Sargentini vergelijkt de situatie in Ter Apel met de vluchtelingenkampen elders in de wereld, waar Artsen zonder Grenzen (AzG) ook hulp verleent. Rond half elf vanochtend kwam ze aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Syrische Ibrahim Alfawal is het roerend met haar eens en noemt de situatie inhumaan. Het aanmeldcentrum wordt door de asielzoekers als 'The gate of The Netherlands' gezien. "Vannacht heb ik niet geslapen. Ik voel me niet veilig, omdat er altijd dreiging bestaat dat er iets met mijn bagage gebeurt." Daarnaast is het tentenkamp niet winddicht. "Onze dekens waaiden vannacht de tent uit."