Openbaar Ministerie komt met strafeisen in hoger beroep 'Gees'

Het OM heeft in deze zaak een bedenkelijke rol gespeeld. De rechtbank in Assen oordeelde uiteindelijk dat ze zelfs door justitie was misleid, doordat voormalig officier Agnes de Vries een proces-verbaal van een getuigenverhoor dat vol fouten stond in het dossier van de zaak had gevoegd.Belg Fidan J. (26) ging door het harde oordeel vrijuit. De rechtbank verklaarde het OM in zijn zaak niet ontvankelijk, omdat zijn rechten zijn geschonden: hij zat een aantal maanden onterecht in voorarrest naar aanleiding van de bewuste getuigenverklaring.De andere drie mannen, van wie DNA is gevonden in het huis van Elders, kregen strafvermindering: geen vijftien, maar twaalf jaar cel voor de mannen die Elders volgens de rechtbank zwaar hebben toegetakeld en vastgebonden. De Belgische Yero V. (23), die met Elders' vriendin meeging om geld uit de kluizen te halen, kreeg zes jaar.Om de schijn van partijdigheid te voorkomen is de officier van justitie in hoger beroep, de advocaat-generaal, ingevlogen uit Amsterdam. Advocaat-generaal Frits Posthumus heeft aangekondigd dat hij vandaag drie uur nodig heeft voor zijn strafeisen tegen de vier mannen, van wie er inmiddels twee de overval hebben bekend. Grote vraag is natuurlijk of hij erkent dat het OM fouten heeft gemaakt en lagere straffen eist of dat hij, net als het OM Noord-Nederland, vindt dat de fouten van De Vries niet zo erg waren.Anouar K. (28) bekende vorige week totaal onverwacht , na bijna drie jaar zwijgen en ontkennen, dat hij een van de drie daders was. De vraag is of zijn veranderde houding - de Belg toont nu berouw en neemt verantwoordelijkheid - meeweegt in de strafeis. Vaak weegt het Openbaar Ministerie dit in het voordeel van een verdachte mee.Ook is het inmiddels bijna drie jaar geleden dat de gewelddadige overval plaatsvond. Vaak wordt ook daarmee rekening gehouden bij de eis. Anouar K., Yero V. en de derde man van wie DNA is gevonden, Abdelhak B., zitten al sinds het najaar van 2016 in voorarrest.Ondanks dat Amsterdammer B. (30) nog altijd ontkent dat hij in Gees is geweest, ligt het voor de hand dat de advocaat-generaal dat niet gelooft. K. en V. hebben tijdens het hoger beroep verklaard dat B. wel degelijk de derde dader is. Volgens K. sloeg hij Elders letterlijk uit bed en volgden ook daarna nog vele klappen en trappen. Daarnaast ligt er onder meer het DNA-bewijs tegen de Amsterdammer.Wat bij de strafeisen ook meeweegt, zijn de strafbladen van de mannen. B. heeft in zijn leven in totaal ongeveer vijftien jaar vastgezeten. Hij groeide op in de criminele Transvaalbuurt in Amsterdam en zat vanaf zijn 13de in een jeugdbende. Antwerpenaar V. (23) is naar eigen zeggen voor verschillende delicten in totaal tot dertien jaar cel veroordeeld in België.K. heeft een minder lang strafblad. Hij is in België veroordeeld tot vier jaar cel voor betrokkenheid bij een overval. Fidan J. heeft wel meer delicten gepleegd en is vaker veroordeeld. V. heeft zelfs verklaard dat hij J. kent uit de gevangenis.Na de strafeisen volgen vanmiddag de eerste twee advocaten met hun pleidooien. Fidan J.'s advocate gaat namens alle vier opnieuw praten over de rol van het Openbaar Ministerie. De verwachting is dat ze opnieuw gaat bepleiten dat het OM vanwege de eerder gemaakte fouten niet ontvankelijk is. Morgen komende volgende twee advocaten. De verdachten krijgen dan ook het laatste woord.