Drentse vrijwilliger in Ter Apel: 'Dramatisch, zo kan het niet langer'

Yljo van Donselaar is met de cliënten van Huize Henricus uit Emmer-Compascuum al meerdere maanden actief in Ter Apel. "We kijken echt naar wat mensen hier specifiek nodig hebben. En dat verandert per week. Soms duurt het ook even om alles te organiseren. Nu zijn er bijvoorbeeld heel veel dekens nodig. Maar we brengen ze ook voeding."