Drentse scholen gaan samen het lerarentekort te lijf

Alice Vellinga is directeur van CGS Vincent van Gogh in Assen en zit ook in het samenwerkingsverband Noorderwijzer. "De laatste stand van zaken bij de bij Noorderwijzer aangesloten scholen was dat de meeste scholen hun vacatures hadden ingevuld. Net. Maar ze blijven kwetsbaar. Als een docent opzegt of wegvalt, zitten we meteen met de handen in het haar. Dan krijgen we de roosters niet rond. In een jaar tijd is de situatie wat betreft het lerarentekort enorm verslechterd. "