Zeventig bezwaren tegen dienstregeling bussen 2023

De voorgenomen nieuwe dienstregelingen van het OV-bureau Groningen Drenthe voor 2023 roept in enkele delen van de provincie weerstand op. In totaal zijn er zo'n zeventig bezwaren ingestuurd in Drenthe en Groningen.

In Drenthe komen de meeste bezwaren uit de dorpen Een en Westervelde. Doordat Arriva in Friesland van plan is om lijn 84 (Drachten Haulerwijk Een Norg Assen) en lijn 14 (Oosterwolde-Veenhuizen-Assen) samen te voegen, dreigt de bus te verdwijnen uit de twee dorpen. De samengevoegde lijn zou in de nieuwe situatie van Drachten via Haulerwijk en Veenhuizen naar Assen rijden.

In totaal maken volgens het OV-bureau acht inwoners uit Een en drie uit Zuidvelde dagelijks gebruik van de buslijn. Een klein aantal, maar de beide dorpen zien het verdwijnen van de bus als een aanslag op de leefbaarheid. Busgebruikers moeten in de nieuwe situatie vanaf december eerst vijf kilometer fietsen naar Norg, voordat zij de bus naar Assen kunnen nemen. En dat betekent vooral voor scholieren die naar Assen moeten en studenten in Groningen extra reistijd.

Bezwaren uit andere delen van de provincie

Ook vanuit Emmen en Hoogeveen zijn er bezwaren gestuurd naar het OV-Bureau. In Emmen verdwijnen in de conceptplannen de stadslijnen 1 en 2 die tussen het station en de wijken Angelslo en Emmerhout rijden. De gemeente Hoogeveen dreigt de lijnen Westerbork-Hoogeveen en Zuidwolde-Balkbrug te verliezen.

Hoeveel bezwaren er precies binnen zijn gekomen, moet nog blijken. "Tot en met gisteren konden mensen hun bezwaren insturen en ook bezwaren die vandaag binnenkomen nemen we nog mee. Al die bezwaren moeten wij nu nog volledig in beeld brengen", vertelt woordvoerder Jorne Bonte van het OV-bureau Groningen Drenthe. "Binnenkort is dat duidelijk. Dan zullen wij alle reacties opsturen naar het bestuur. Mede op basis daarvan wordt definitief bepaald wat we volgend jaar gaan doen."

Financiële problemen

Corona heeft voor tekorten gezorgd bij het OV-bureau. Vorig jaar leed de organisatie ruim vier miljoen euro verlies en de verwachtingen voor de toekomst zijn niet optimistisch. In Drenthe en Groningen wordt de komende vier jaar een tekort verwacht van 33 miljoen euro. De oorzaak ligt in hogere kosten en minder reizigers.

Om die kosten op te vangen wordt gesneden in de dienstregeling. Daarnaast zal de prijs van een buskaartje licht worden verhoogd, doet het OV-bureau een greep uit de eigen eigen reserves en zullen de provincies Groningen, Drenthe en de gemeente Groningen extra moeten betalen.