Schapenhouder Oenema in Wittelte verkoopt dieren: 'Wolf maakt alles kapot'

Schapenhouders Marjoke en Ynze Oenema in in Wittelte hebben een rigoureuze beslissing genomen. Ze verkopen een groot deel van zijn dieren, omdat ze niet kunnen instaan voor de veiligheid van hun kudde vanwege de wolven die in het gebied lopen. "Elke ochtend word ik wakker met angst", zegt Marjoke.

De familie Oenema heeft 320 schapen lopen in weilanden rond Wapse en Wapserveen. Dat gaat veranderen: ze gaan terug naar 80 of 100 schapen, omdat dat aantal 's nachts in de stallen past. Normaal verblijft een deel van de dieren namelijk 's nachts in de buitenlucht. "Maar dat kan niet langer", stelt Marjoke. "De afgelopen tijd is het aantal wolvenaanvallen echt ontploft. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Daarom hebben we de keuze gemaakt om het grootste deel van de kudde te verkopen."

De afgelopen jaren werden verschillende maatregelen genomen. Zoals speciale hekken om de kudde te beschermen. Helaas blijkt niets te helpen tegen de wolven. "Ze komen dichtbij ons huis en je ligt er 's nachts van wakker. Wat ga je 's morgens aantreffen?", vervolgt Marjoke. Ze spreekt van een slagveld. "De wolven eten schapen op, andere dieren worden alleen aangevallen. Dan vind ik ze rochelend terug, met de tanden van de wolf in hun luchtpijp. In de meeste gevallen moeten we die meestal de volgende dag laten inslapen."

Afschieten

Een andere oplossing dan verkopen is er volgens Marjoke niet: "We mogen niet op de wolven schieten, dan zit ik volgende week in de gevangenis. Maar zelfs de wolven op het erf benaderen of verjagen mag niet. Zo beschermd zijn ze. Het is te zot voor woorden. Waar zijn we in Nederland mee bezig?"

Er is maar één echte oplossing voor de Oenema's. De introductie van een afschietbeleid. "Familie van ons in Zweden en Canada moeten lachen om het Nederlandse beleid. Ten eerste passen wolven daar beter omdat het grote, uitgestrekte landen zijn. Dat is Nederland niet. Daar worden wolven ook afgeschoten als ze gevaarlijk zijn."

Maar voor een afschietbeleid is onderzoek en eerlijkheid nodig, denkt Marjoke. "Wij en andere mensen hier in de buurt hebben het idee dat er veel meer wolven zijn dan de instanties ons vertellen. Wij vermoeden dat er twee nesten zijn. Met samen meer dan tien welpen. Misschien dat de overheden anders gaan nadenken als ze de werkelijke aantallen kennen. Maar ik vermoed dat nu veel onder de pet gehouden wordt."

Gigantisch onderschat

Als de regels veranderen, komen er misschien weer extra schapen bij in Wittelte. "Maar voor nu schrappen we een groot deel van onze activiteiten", aldus Marjoke. Dat doet pijn want de familie raakt hiermee een deel van het inkomen kwijt. "Maar we zijn zó klaar met het spelen van McDonalds voor de wolven, dat we wel andere inkomsten zoeken."