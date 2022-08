Boerenprotestvlaggen Aa en Hunze uiterlijk op 15 september weg

De omgekeerde Nederlandse vlaggen die boeren hebben opgehangen uit onvrede over het stikstofbeleid mogen in Aa en Hunze maximaal tot 15 september blijven hangen. Daarna wil het college van burgemeester en wethouders dat de boeren de vlaggen weer opbergen.

In een reactie laat het college van Aa en Hunze weten dat er enerzijds begrip is voor het feit dat de boeren aandacht vragen voor hun problemen, maar dat een groeiend aantal inwoners zich aan de vlaggen stoorde. Na overleg met de boeren is besloten dat de vlaggen over drie weken weg moeten zijn.

In de omgeving van Rolde en Annen hangen nu nog veel vlaggen aan lantaarnpalen. Die zijn daar ongeveer een maand geleden opgehangen door twee verschillende groepen met boeren uit de omgeving. Sommige inwoners ervaren de omgekeerde vlag als kwetsend en de raadsfractie van GroenLinks stelde er vragen over aan het college.

Publieksvriendelijk

Boer Ronald Smit uit Annen bevestigt dat er een goed gesprek is geweest tussen hem en de burgemeester. Hij hing een maand geleden met een groep collega's de straten van Annen, Anloo, Gasteren en Zuidlaren vol met omgekeerde vlaggen, maar heeft er geen moeite mee om ze binnenkort weer weg te halen.

"We snappen de mensen die hebben geklaagd ook wel", vertelt Smit. "Met iedereen hebben we het beste voor. Onze acties zijn altijd zo publieksvriendelijk mogelijk geweest. Daarom hebben wij geen distributiecentra geblokkeerd en ook geen asbest op de weg gedumpt. Maar we wilden wel de zorgen over ons bestaan uitdrukken."

'Nu te vroeg'

Mede om die reden willen Smit en zijn collega's de vlaggen niet nu al weghalen. Er is nog geen overeenstemming tussen de overheid en de agrarische sector over een oplossing voor de stikstofproblematiek.

Smit: "De vlaggen hingen er nog maar anderhalve maand, terwijl wij al jaren in de ellende en onzekerheid zitten. Dat heb ik tegen de burgemeester gezegd en samen met de groep die in Rolde vlaggen ophing, zijn we op 15 september uitgekomen."

Tot de Roldermarkt

Eenzelfde gesprek als in Annen is er ook geweest met de boeren uit de omgeving van Rolde en Nooitgedacht, vertelt akkerbouwer Johan Emmens. "Het was onze wens om de vlaggen te laten hangen tot aan de Roldermarkt. Die begint ook in de periode dat nu de vlaggen weg moeten. We hadden al de intentie om ze alleen tot dan te laten hangen."