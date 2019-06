Help de vogels met wat water

badderende kwikstaart in de vlog van Aaldrik Pot

Vogels hebben water nodig om te drinken, om een bad te nemen en om af te koelen. Door de hitte hebben ze vaker water nodig, maar veel waterplekken verdrogen. Een beetje extra vers water in de tuin kan vogels helpen.Een zwembadje in de tuin is voor de vogels niet zo geschikt. Ze zoeken water dat lijkt op een regenplas. Een koekenpan met een laagje water kan soelaas bieden. Of gebruik bijvoorbeeld een soepbord, een schaal of een dienblad met hoge randen. De Vogelbescherming meldt dat het niet dieper mag zijn dan vijf centimeter. Ververs het water elke dag, zodat de larven van muggen er geen kans krijgen.Als het badje op een verhoging staat hoeven de vogels zich niet direct druk te maken om katten. Beschutting is de buurt is ook aan te raden, als de vleugels nat zijn kunnen ze niet zo goed vliegen. Een boompje of bosjes in de buurt is dan een goede toevluchtsoord.