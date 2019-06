Miedema verwacht prachtige voetbalmiddag tegen Italië

Op het gezicht van de Hoogeveense Vivianne Miedema verschijnt een glimlach als ze wordt herinnerd aan de vorige ontmoeting met Italië. Op een koude en natte novemberavond in 2014 leidde de toen 18-jarige spits de Nederlandse voetbalsters in Verona in de finale van de play-offs met twee doelpunten naar het WK in Canada.Zaterdag komt Oranje de Italiaanse vrouwen opnieuw tegen, nu met als inzet een plek in de halve finales van de mondiale eindronde in Frankrijk."Ik heb in principe iedere wedstrijd van Italië op dit toernooi gezien, ik vind ze heel goed spelen. Vooral aanvallend zijn ze erg gevaarlijk", zegt Miedema, die vrijwel alles kijkt en gisteravond kort voor het duel van Oranje met Japan (2-1) ook 'gewoon' Italië - China volgde."Bij de Italianen gaat het spel heel snel op en neer. Wij moeten daar niet in meegaan, maar rust aan de bal hebben. Dan maken we zeker kans. Je loopt niet zomaar over Italië heen. Ze hebben zich ontwikkeld, maar wij ook. Als we zaterdag van ze winnen, ligt ook de weg naar de Olympische Spelen open. En we willen heel graag naar Tokio. Ik verwacht dat het een prachtige voetbalmiddag gaat worden."Door de trefzekerheid van Miedema ontbrak Italië vier jaar geleden op het WK. 'Le Azzurre' (de blauwen) kwalificeerden zich daarna wel voor het EK 2017 in Nederland, maar moesten na de groepsfase al naar huis. De ploeg van bondscoach Milena Bertolini is nu op het WK in Frankrijk de grootste verrassing bij de laatste acht."Italië heeft een goede en gevaarlijke ploeg, maar ik heb er vertrouwen in dat we weer van ze kunnen winnen", zegt Miedema. Als de Verenigde Staten vrijdagavond in Parijs in de kwartfinales gastland Frankrijk uitschakelen, krijgt het duel tussen Oranje en Italië nog een extra lading. In dat geval plaatst de winnaar zich niet alleen voor de halve finales, maar ook voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar.