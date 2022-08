'Ruinerwold-kind' Israel brengt boek uit over jeugd

Israel, een van de kinderen van Gerrit Jan van D. die jarenlang met hun vader in afzondering leefden op een boerderij in Ruinerwold, gaat zijn ervaringen delen in een boek. Hij heeft twee jaar aan het project gewerkt.

Pas enkele maanden geleden besloot Israel (28) dat hij het boek daadwerkelijk wil laten publiceren. "Mijn boek gaat over mijn leven in de geloofswereld van mijn vader, en de scheuren in mijn wereldbeeld en geloof die uiteindelijk leidden tot mijn vertrek uit de boerderij", schrijft hij op Instagram.

Geheim

Israel ontvluchtte de boerderij in oktober 2019, waarna het geheim van het gezin naar buiten kwam. In de boerderij leefde Van D. als aartsvader met zijn kinderen en bereidde ze voor op een bestaan in een 'nieuwe wereld'. Het gezin leefde volgens de regels van zijn geloof.