90 kuub houtsnippers vormt het gezicht van Kunst aan de Vaart in Assen

Wie langs de sluis van Het Kanaal in Assen komt, moet even twee keer kijken. De grote bult houtsnippers die daar ligt, vormt letterlijk het gezicht van kunstevenement Kunst aan de Vaart. Het kunstwerk is vandaag onthuld.

Een week geleden werd 90 kuub aan stukjes hout geleverd bij de sluis. Sindsdien is kunstenares Martina Hladikova druk bezig om haar creatie te voltooien. Hoewel het werk nog niet helemaal klaar is, kon het vandaag rekenen op enthousiaste reacties van omstanders.

Toch valt te hopen dat de hitte de komende dagen niet te veel afneemt. Want een windvlaag of regenbui kan het object wel eens fataal worden. "Dan heb ik geen idee wat er gebeurt. Want ik heb geen lijm gebruikt en het hout is niet geïmpregneerd", vertelt de kunstenares. "Dan kan de natuur haar gang gaan."