Weggebruikers niet schrikken: sneeuwschuivers in Drenthe

Een bijzonder aanzicht op de N33 bij Assen vandaag, want met tempraturen boven de dertig graden rijdt er een strooiwagen. Niet om zout te strooien, maar als testritje. Het is namelijk tijd voor de jaarlijkse check-up van Rijkswaterstaat van hun materieel.

Tijdens deze zogeheten vlootschouw wordt bekeken of alles klaar is voor komende winter.

Schuivers, strooiers en ploegen

Alle wagens worden hiervoor naar het steunpunt van Rijkswaterschap gebracht, vertelt Jan Rients Slippens. "Hier worden de strooiers en schuivers opgebouwd, de ploegen aan de wagens gemaakt en er wordt getest of alles werkt. Kleine gebreken, zoals defecte lampjes, worden hersteld. Vervolgens wordt een deel van of de volledige strooiroute gereden."

Op deze manier kunnen de wagens in alle rust worden klaargestoomd als het koude seizoen weer aanbreekt. Want in de winter moet de aannemer binnen twee uur, na de melding van Rijkswaterstaat, de laatste zoutkorrel op de weg hebben liggen. Dan is er geen tijd voor gebreken aan de wagens. "Daarom willen we goed voorbereid de winter in, maar de zon mag nog wel eventjes blijven", lacht Slippens.

'We zijn er voor de veiligheid'

Benny de Jonge is een van de bestuurders van de wagens. Hij test vandaag zijn wagen. "Ik kijk of de strooibak zijn werk wel goed doet, zie dat alles functioneert en rijd even de route. Bij de eerste oproep in november kunnen we dan gelijk aan de slag. Zout strooien doen we nu niet, dat staat gewoon uit."

De Jonge heeft nog wel een opmerking over zijn medeweggebruikers. "Soms denk ik wel eens dat automobilisten meer waardering mogen hebben voor ons werk. De meesten hebben dat wel, maar niet allemaal. Terwijl wij bezig zijn voor hun veiligheid op de weg. Sommige hebben er dan geen begrip dat je niet zo hard rijdt en willen je dan voorbij. Maar dat kan niet en mag ook niet."