Missen Drentse dorpen hun bus? 'Als iets zo is, dan is iets zo'

Het dorp in het noorden van onze provincie is niet alleen. Meerdere dorpen in Drenthe moeten het al een poosje zonder bus doen. En dat is voor de inwoners niet altijd gemakkelijk.Door Echten rijdt sinds april 2018 geen bus meer. Toen werd lijn 38 tussen Hoogeveen en het dorp opgeheven. Het verdwijnen van de busverbinding is volgens Sander Klaster van Dorpsbelangen Echten niet een onderwerp dat erg leeft in het dorp. "We horen er niet vaak klachten van inwoners over. Het is natuurlijk altijd goed voor een dorp als er voorzieningen zijn, maar ik ken niemand die zich nu niet redt", vertelt Klaster.De inwoners die volgens Klaster wel baat bij een nieuwe busverbinding zouden hebben, zijn middelbare scholieren. Die moeten nu op de fiets naar school, meestal naar Hoogeveen of Meppel. Klaster: "Ik zie wel iets in een soort schoolbus in de ochtend en de avond. Een meisje van twaalf dat in het donker alleen op de fiets naar school moet, daarvoor zou de bus wel fijn zijn."In Drijber kunnen inwoners sinds september vorig jaar niet meer met de bus reizen. "Gewoon jammer", zo reageert Robert de Wit van Plaatselijk Belang Drijber. "We missen ook al een fietspad hier en fietsers moeten de weg delen met landbouwverkeer en vrachtwagens", vertelt De Wit. Desondanks is hij niet erg verbaasd dat de bus weg is, gezien de geringe frequentie waarmee het dorp nog aangedaan werd. De Wit: "Hij wordt wel gemist, met name de schoolgaande jeugd heeft er last van. Verder krijgen we weinig klachten en valt het reuze mee."Lijn 36 werd afgelopen jaar opgeheven. Daardoor leek niet alleen Drijber, maar ook Wijster en Spier zonder bus te komen zitten. De belangenverenigingen van de drie dorpen protesteerden bij de gemeente Midden-Drenthe. Met succes.In Spier en Wijster is er vanaf december een oplossing. "De lijn Meppel - Assen wordt gespitst en gaat via Wijster naar Beilen rijden", vertelt Oscar Rensing van Dorpsbelangen Wijster blij. "Vooral de scholieren missen de bus nu erg, met name als het slecht weer is." Jorne Bonte van het OV Bureau bevestigt het nieuws. "De nieuwe lijn 28 rijdt straks van Meppel naar Beilen." Drijber wordt hierbij overgeslagen en moet het dus zonder bus blijven stellen.Een buslijn met een onzekere toekomst is lijn 86, tussen Norg en Hoogkerk. Die bus maakt ook een stop bij een bushalte op 1,4 kilometer van het dorp Bunne en staat op de nominatie volgend jaar te verdwijnen. Mocht dat gebeuren, dan raken onder meer de dorpen Donderen, Bunne, Winde en Bunnerveen verder geïsoleerd van het openbaar vervoer."Door Bunne rijdt al heel erg lang geen bus, maar hier in de buurt stopt er nog één. Er wonen hier niet veel kinderen, maar vooral voor de ouderen hier is het vervelend als die buslijn verdwijnt", vertelt Vivian Keulaars van Dorpsbelangen Bunne, Winde en Bunnerveen. "Mensen rekenen meer op elkaar: naoberschap is hier een groot goed. Moet je naar de dokter, dan kun je de buurman of buurvrouw om hulp vragen."Veel klachten van Bunners en Winders komen er niet binnen bij de dorpsbelangenvereniging. Je hoort ze weinig over het verdwijnen van het openbaar vervoer. Dat heeft volgens Keulaars te maken met de cultuur in de dorpen. "Als iets zo is, dan is iets zo. We redden ons hier wel."Wat Keulaars niet helemaal begrijpt, is dat de buslijn verdwijnt terwijl overheden juist hopen dat mensen minder vaak de auto pakken. "Bijna iedereen gaat hier met de auto omdat er niets anders is. Wil je dat mensen vaker met het ov gaan, dan moet je niet de bus weghalen."Daar sluit Robert de Wit uit Drijber zich bij aan. "Ze willen het juist stimuleren dat mensen niet met de auto gaan. Komt het rekeningrijden er uiteindelijk, dan wordt de bus hier wel echt gemist."