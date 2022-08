Noodopvang voor asielzoekers in Expo Assen met negen maanden verlengd

De tijdelijke noodopvang voor vijfhonderd asielzoekers in Expo Assen wordt verlengd tot 31 mei 2023. De gemeente Assen heeft daarover afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en eigenaar Lenferink Groep Zwolle.

Het COA heeft grote moeite om voldoende opvangplekken te vinden voor de asielzoekers die wachten op een beoordeling van hun asielaanvraag. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de huidige toestroom inmiddels niet meer aan. Om die reden besloot het college van burgemeester en wethouders van Assen in te stemmen met de verlenging.

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel ontvouwt zich ondertussen een humanitaire crisis. Iedere nacht slapen honderden asielzoekers in de buitenlucht. Er zijn daarnaast grote zorgen over de hygiëne op het terrein. Verschillende hulporganisaties spreken van een mensonterende situatie rondom het aanmeldcentrum.