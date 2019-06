OM: Zaak van één Gees-verdachte moet terug naar rechtbank

Daarom moet de zaak van Antwerpenaar Fidan J. (28) opnieuw aan de rechtbank worden voorgelegd, vindt de advocaat-generaal. De rechtbank verklaarde het Openbaar Ministerie vorig jaar niet ontvankelijk in de zaak van J., omdat ze stelde dat het OM haar had misleid en de rechten van J. waren geschonden. De voormalig officier van justitie stopte een proces-verbaal van een getuigenverhoor in het dossier, waarvan ze wist dat er fouten in stonden.De advocaat-generaal vindt dat duidelijk is dat niet opzettelijk fouten zijn gemaakt door de vroegere officier, die inmiddels schriftelijk is berispt. De zaak van J. moet daarom bij de rechtbank worden overgedaan.Voor de andere drie verdachten, van wie DNA in de woning van Elders is gevonden, moet de gewraakte getuigenverklaring worden uitgesloten van het bewijs, vindt de advocaat-generaal. De mannen hebben verder geen nadeel ondervonden van de fouten van de politie en de officier. Volgens de advocaat-generaal proberen zij ‘mee te liften’.De rechtbank legde straffen van zes en twaalf jaar cel op en gaf ook deze mannen daarmee strafvermindering. Er was tot vijftien jaar cel geëist.Tijdens het hoger beroep hebben de drie veel uitgebreidere verklaringen afgelegd. De Belg Anouar K. (28) heeft totaal onverwacht alles bekend. Landgenoot Yero V. (23) had eerder al bekend, maar hij heeft nu ook meer verteld over onder meer de andere verdachten. Abdelhak B. (30) uit Amsterdam ontkent nog steeds dat hij in Gees is geweest.Rond het middaguur volgen de strafeisen.