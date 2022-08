Vissen aan de beademing in de Beilervaart

De vissen in de Beilervaart hebben het zwaar. Door het warme weer en de droogte zit er te weinig zuurstof in het water. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft daarom maatregelen genomen. En dat had geen dag later gemoeten, want de vissen zaten in ademnood.

Afgelopen maandag krijgt het Waterschap bezorgde telefoontjes van omwonenden. De vissen steken allemaal hun kopje boven het water uit en happen naar lucht. Ilse Winkel van het Waterschap gaat meteen kijken en ziet een hele kring met luchtbelletjes. "Ik zag een hele school aan de kant, ze zwommen natuurlijk meteen weg omdat ze van mij schrokken, maar dat is wel een teken dat het met het zuurstof niet lekker zit." Ze meet het water en komt tot de conclusie dat er inderdaad weinig zuurstof voor de vissen is.

Winkel grijpt meteen in. "Ik heb het gemaal Holthe stil laten zetten om uit te zoeken waar het zuurstoftekort zit. Dat noemen wij een prop. Als ik het gemaal had laten draaien dan gaat die prop de hele vaart door."

Pompen aan

Ze komt erachter wat de zwakke plek is en belt een aannemer. "Die heeft meteen 's avonds belucht. Dat doen ze door water uit de Beilervaart te pompen en er weer in te spuiten, dan komt er zuurstof mee. De volgende dag hebben we water later overpompen van de naastgelegen Brunstinger Leek. Uit metingen bleek dat dat water zuurstofrijker was." Ook is het kroos verwijderd, want kroos dat afsterft trekt het zuurstof uit het water.

Na aan paar dagen is het zuurstofniveau weer gestegen en draait het gemaal weer om de laatste kleine plekken zonder zuurstof te verspreiden. Winkel was net op tijd. "Ja, het had niet veel langer moeten duren. Andere jaren hebben wel wel eens veel dode vissen zien drijven maar dat is nu niet gebeurd. Dus we waren echt precies op tijd." Door het warme weer zijn de vissen nog niet uit de gevarenzone. Maar kan het Waterschap met deze droogte nog wel een keer water uit een beek overpompen? "Dat kan natuurlijk niet zomaar", legt Winkel uit.