Te weinig Drentse kinderen ingeënt tegen mazelen

Ziekteverschijnselen:



Mazelen begint met koorts, hoesten, neusverkoudheid en oogontsteking. Zo’n twee tot vier dagen later ontstaan er rode vlekjes. Het mazelenvirus kan ook middenoorontsteking en diarree en in ernstige gevallen longontsteking, stuipen of hersenontsteking veroorzaken. In zeer zeldzame gevallen veroorzaakt mazelen een hersenontsteking die gemiddeld pas zeven jaar na de mazelen begint en altijd fataal is. Jonge kinderen, volwassenen en personen met een verminderde afweer hebben een groter risico ernstig ziek te worden als zij mazelen oplopen dan gezonde kinderen van de basisschoolleeftijd. De kans om te overlijden bij patiënten met mazelen is in Nederland kleiner dan 1 op de 10.000 gevallen. In ontwikkelingslanden sterven naar schatting zo’n 250 kinderen per dag aan mazelen.



Bron: RIVM

Het aantal volledig gevaccineerde kinderen is in alle Drentse gemeentes onder de maat.Nu op Urk de mazelen zijn uitgebroken, staan de prikjes weer in de belangstelling. Gisteren werden daar mazelen vastgesteld bij zeker één volwassene en negen kinderen, zo maakte de GGD Flevoland bekend. De BMR-vaccinatie, tegen bof, mazelen en rode hond, zorgt er voor dat mensen beschermd zijn tegen de mazelen. Op Urk worden veel kinderen vanuit geloofsovertuiging niet ingeënt."We hebben de vaccinatiegraad het liefst boven de 95 procent. Tot ongeveer drie jaar geleden was dat ook zo. We volgen de cijfers nauwlettend en het heeft zeker onze aandacht", zegt Ivar van Dijk. Hij is arts infectieziektebestrijding bij de GGD Drenthe."Vergeleken met de rest van Nederland doet Drenthe het goed. De afgelopen twee jaar is de vaccinatiegraad weer iets beter geworden en de daling is in ieder geval gestopt. We gaan weer richting de 95 procent, daar zijn we heel blij mee."Mazelen is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.Er is een einde gekomen aan de landelijke daling in het aandeel kinderen dat gevaccineerd is. Toch heeft nog altijd een op de tien kinderen van twee jaar oud niet alle voor hen aangeraden vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad.De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor de BMR-prik een vaccinatiegraad van 95 procent als norm. Dit percentage is nodig om zogeheten groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Ook voor andere ziekten is zo'n ondergrens bepaald.Door bijna iedereen te vaccineren komt een ziekte minder voor en is iedereen beschermd. Dat geldt ook voor jonge kinderen die nog niet beschermd worden door vaccinatie en kinderen waarbij de vaccinatie niet goed werkt. Ze zijn dan beschermd door de immuniteit van de groep.Kijk hier hoe het zit met de dekkingsgraad in jouw gemeente:Van Dijk legt uit dat GGD Drenthe druk bezig is met het opkrikken van de vaccinatiegraad: "Omdat het aantal ouders dat hun kinderen laat vaccineren de afgelopen jaren daalde, hebben we een aantal maatregelen genomen. Zo gaan we kleinschaliger vaccineren." Dit zou moeten leiden tot een betere vaccinatiegraad. "Dat heeft te maken met het groepsproces. Als je kinderen allemaal tegelijk oproept voor de BMR-vaccinatie of HPV-prik, dan is de kans dat ze elkaar opjutten om niet te gaan groter", legt Van Dijk uit.Daarnaast wordt er ingezet op voorlichting. "We voeren veel gesprekken met ouders. We willen dat iedereen zich bewust is van het belang van vaccineren."Soms besluiten ouders hun kinderen niet in te laten enten. Dit kan zijn uit geloofsovertuiging of, wat steeds vaker voorkomt, omdat ze geloven dat er risico's zitten aan de inenting. Met name onder hoogopgeleide ouders gaat het hardnekkige gerucht dat vaccinaties bijvoorbeeld autisme zouden veroorzaken. Dit is niet waar, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De arts die dit 'ontdekte' bleek een fraudeur te zijn. Hij had de onderzoeksresultaten uit zijn duim gezogen en kreeg bovendien geld van advocaten die bezig waren met een aanklacht tegen vaccin-fabrikanten.Het wetenschappelijke tijdschrift waarin de arts zijn onderzoek publiceerde, heeft het artikel dan ook ingetrokken. De arts is geschorst en mag zich in Groot Brittannië nooit meer uitgeven voor medisch specialist. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken gedaan naar het vermeende verband tussen de BMR-vaccinatie en autisme. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat dit verband bestaat, aldus De Gezondheidsraad.Een veelgehoord argument onder anti-vaxxers, zoals mensen die vaccinaties weigeren ook wel genoemd worden, is dat ze zelf gaan over de gezondheid van hun kind. Hierbij gaan ze voorbij aan het paraplu-principe , waarbij een bepaalde dekkingsgraad nodig is om een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen of rode hond te voorkomen.Dat het eigen kind dan ziek wordt, is een risico dat deze ouders dan zelf bewust nemen. Maar ook baby's die nog te jong zijn voor de vaccinatie of kinderen die vanwege gezondheidsredenen niet gevaccineerd kunnen worden, lopen door deze lagere dekkingsgraad een groter risico om ziek te worden. Soms met zeer ernstige gevolgen. Zij hebben de grootste kans om in het ziekenhuis te belanden met bijvoorbeeld een longontsteking of hersenvliesontsteking, als gevolg van hun besmetting met mazelen. En zij hebben ook de grootste kans hieraan te overlijden.In april van dit jaar gingen er binnen de politiek meerdere stemmen op om actie te ondernemen tegen de te lage vaccinatiegraad. Zo pleitte de SP voor het weigeren van ongevaccineerde kinderen op de kinderopvang. Ook D66 wil kinderdagverblijven de mogelijkheid geven om kinderen zonder inenting te weigeren.De VVD wil dat het kabinet onderzoek gaat doen naar harde maatregelen tegen ouders die hun kind niet willen laten inenten. Als voorbeeld noemden ze hierbij Australië. Hier worden mensen die niet vaccineren gekort op kinderbijslag of andere toeslagen.