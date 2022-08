AzG: man in Ter Apel krijgt hartaanval, met spoed naar ziekenhuis

Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. "We zien heel veel verwaarloosde chronische ziektes", aldus directeur van AzG Nederland Judith Sargentini. Zo had de man met suikerziekte al een tijd zonder insuline gereisd voor hij in Ter Apel aankwam. Hij zou daar dan eigenlijk direct medische hulp moeten krijgen, maar dat gebeurde niet.