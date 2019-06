RACE-KIDS: 'De eerste rondjes rent papa of mama mee'

"We hebben gezien dat qua motoriek 7 jaar vroeg genoeg is. Maar soms hebben we heel ongeduldige ouders. Dan beginnen ze al met 6 jaar." Dat zegt Henk Schotman. Hij is de manager van RACE-KIDS. Een organisatie die het voor jonge kinderen mogelijk maakt om op een veilige en goedkope manier kennis te maken met de motorsport.

"Wij hebben motoren, helmen, pakken en handschoenen. Die kunnen ouders eerst huren, dat scheelt heel veel geld. Als wij er niet zouden zijn, dan zou ik niet weten hoe jonge kinderen aan de motorsport zouden moeten beginnen", verklaart Schotman.Op de Junior Track in Assen, naast het TT Circuit, is het een drukte van belang. Motoren van kniehoogte schieten links en rechts voorbij. In groepjes gaan de mini-coureurs de baan op om tien minuten achter elkaar rondjes te rijden. Sommige kinderen zijn er voor het eerst en komen met horten en stoten op gang, voor anderen lijkt het al routine.De echte beginnelingen zijn via een zogeheten dodemanskoord verbonden aan de hand van papa of mama. Zij lopen de eerste rondjes mee. 80 procent van de ouders heeft zelf iets met de motorsport."De meeste moeders krijgen meestal hartslag tweehonderd en staan het liefst achter een fototoestel. Dan ziet het er niet meer zo eng uit. De meeste vaders moet ik afremmen", aldus Schotman.Vandaag is familie De Joode uit Wapenveld ook present. Papa en mama rijden zelf ook motor en inmiddels hebben ze het virus overgedragen aan hun twee zoontjes: Quinn (8) en Vince (6). Ze weten al precies hoe je een goede bocht rijdt. "Als je een heel krappe bocht hebt, moet je eerst helemaal naar buiten en pas daarna naar binnen sturen", legt Quinn uit. De 6-jarige Vince vult z'n broer aan: "Je moet heel ver de bocht in kijken, tot je de andere bocht al ziet."RACE-KIDS loopt als een tierelier. Inmiddels hebben al zeker zo'n zesduizend kinderen op deze laagdrempelige manier kennisgemaakt met de motorsport. "We krijgen geen professor op de universiteit als hij niet begonnen is op de basisschool", besluit Schotman.Op zaterdag 6 juli is zijn de RACE-KIDS vanaf 12.00 uur op De Tippe in Staphorst.