IJs voor de jarige olifant Manoa in Wildlands

Om 11 uur vanochtend lag het cadeau klaar. Tientallen witte bolletjes vormden de tekst 'Manoa 1 jaar!' Daaromheen was er maïs verspreid en lagen er flinke blokken ijs met ingevroren fruit."Zo blijft het ook nog een beetje gezond", vertelt olifantenverzorgster Tamara van der Valk. "Olifanten houden heel erg van maïs, dat krijgen ze niet vaak, maar met dit weer is vooral het ijs erg interessant."Op de uitkijksteiger stond de visite om kwart over 10 al klaar voor het verjaardagsfeest van Manoa. Onder een 'Lang zal hij leven' van de bezoekers liep het jarige olifantje met zijn familie om 11 uur het buitenverblijf naast Jungola in.De driejarige Julie heeft zelfs een tekening gemaakt voor Manoa en Mauk, het iets oudere broertje van de jarige. Rechtstreeks aan de olifanten geven kan niet, dus krijgt verzorgster Tamara de tekening.Manoa is na zijn broer Mauk het tweede olifantje dat in Wildlands is geboren. "We noemen het nog steeds een olifantenkalf. Dat blijft ook nog wel even zo", legt Tamara uit. "Pas vanaf een jaar of tien begint hij echt volwassen te worden. Het eerste jaar kwam hij goed door. In het begin werd hij heel erg door vooral zijn tante beschermd. Inmiddels zie je dat hij heel veel met zijn broers Radza en Ravi aan het spelen is."Janny Huizinga uit Bargeres is ook op verjaardagsvisite. Ze is een echte olifantenfan. "Wildlands is mijn tweede thuis. Ik ben hier zo'n drie, vier keer per week en dan kijk ik ook altijd even bij de olifanten."Thuis heeft ze een vogel, maar de beesten in Wildlands voelen ook een beetje als haar huisdieren. "Ik zie Manoa dus al het hele jaar. Toen ik las dat ze wat speciaals gingen doen voor zijn verjaardag wilde ik daar ook bij zijn", vertelt Janny.Groep 4 van basisschool De Wierde uit het Groningse Winsum wist niet dat het olifantje jarig is, maar valt met de neus in de boter. Terwijl de kudde nog geniet van het smeltende ijs zingt de klas Manoa nog maar een keer toe met "Lang zal hij leven".