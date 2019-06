Straffen tot zestien jaar cel geëist voor dodelijke overval in Gees

Volgens de advocaat-generaal (AG, dat is de officier van justitie in hoger beroep) hebben de mannen van 30, 28 en 23 jaar zich schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. Dat de één waarschijnlijk meer geweld heeft gebruikt dat de ander, vindt de AG niet relevant. Hij vindt ze alle drie even schuldig. De mannen dachten veel geld te vinden in de woning van Elders. De uiteindelijke buit bedroeg ongeveer 5.000 euro en wat sieraden.De eis tegen de 30-jarige Amsterdammer Abdelhak B. is wel hoger, omdat hij als enige niet heeft bekend dat hij een van de daders is, terwijl dat volgens de AG wel vaststaat, mede door het DNA van hem dat op Elders’ lichaam is gevonden. Ook hebben de andere twee verdachten verklaard dat B. erbij was. De Belgen Anouar K. (28) en Yero V. (23) hebben beide wel bekend.Toch is de AG ervan overtuigd dat zij niet de hele waarheid hebben verteld. Ook gaat hij er vanuit dat de twee vooral hebben bekend, omdat ze hopen er beter vanaf te komen. De mannen hebben zelf verklaard dat ze het uit compassie met de nabestaanden hebben gedaan en veel spijt hebben.Ook eiste de AG dat de mannen één miljoen euro schadevergoeding moeten betalen aan de zwaar getraumatiseerde vriendin van Elders. De drie kinderen eisten een kleine 15.000 euro schadevergoeding. Ook dat bedrag moeten de mannen betalen, vindt de AG.Hij wil dat de zaak tegen de vierde verdachte, de Belg Fidan J. (26) wordt terugverwezen naar de rechtbank. Die zaak moet over, vindt hij, omdat de rechtbank in Assen het Openbaar Ministerie daarin vorig jaar onterecht niet ontvankelijk heeft verklaard.