Man gered uit water bij Eelderwolde

Hulpdiensten hebben donderdag rond half zeven een persoon uit het water gehaald uit de Hoornse Plas nabij Eelderwolde. Zowel het duikteam van de brandweer, de ambulance en een traumahelikopter schoten te hulp.



Een man was tijdens het zwemmen in de problemen geraakt. Een vader en een jongen hebben de man vervolgens naar de kant geholpen.



De man is onderzocht door het medisch personeel. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.