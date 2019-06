Assenaar Riekent Jongman uitgeroepen tot 'TT-burgemeester'

De 87-jarige Riekent Jongman uit Assen is vanmiddag uitgeroepen tot 'TT-burgemeester'. De inwoner van verzorgingshuis Anholt was in een vorig leven baancommissaris en stond jarenlang langs het circuit in Assen.

Burgemeester Marco Out van Assen zette Jongman persoonlijk in het zonnetje. "De TT staat deze week centraal in Assen en dat kan alleen maar als daar mensen bij zijn die helpen. Meneer Jongman is iemand die daar volgens mij vanaf 1955 tot een paar jaar geleden bij betrokken is geweest", zei Out.Jongman werd eerder voor zijn diensten al geridderd, maar ook met deze titel is hij erg blij. "Prachtig. Die tijd was geweldig. Ik heb heel veel functies gehad bij het circuit, behalve directeur", zegt Jongman geëmotioneerd. Later deze week gaat hij nog kijken bij de trainingen op het circuit.Sieny Jongman, de vrouw van Riekent, vindt het heel leuk dat het verzorgingshuis zoveel aandacht heeft voor de TT. "Dit was zijn leven", zegt ze. "Hij ging vroeger alle dagen naar de baan. Alles wat er gedaan moest worden dat deed hij. Heel fijn dat hij er zo toch een beetje bij is."