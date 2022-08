Bommen Berend na 350 jaar opnieuw verslagen in Coevorden tijdens muzikaal spektakelstuk 'Bommen Berend'

Het is dit weekend 350 jaar geleden dat Coevorden werd bevrijd van de Bisschop van Münster, bijnaam: Bommen Berend. In de gelijknamige muziektheatershow wordt deze historische gebeurtenis nagespeeld.

Bussen vol bezoekers reden gisteravond het Magazijnencomplex in Coevorden op. Op dit besloten terrein van defensie vond de eerste voorstelling Bommen Berend plaats, ter ere van het 350 jaar ontzet van Coevorden dit weekend. De Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' voerde het stuk uit, samen met drie professionele en bekende zangers. En dat was een waar spektakel.

Het verhaal van deze muzikale belevenis speelt zich af in Rampjaar 1672 in Coevorden en Groningen. De zangers vertolken de rol van Bernhard von Galen/Bommen Berend (Nico Wouterse), Lambertien uit Coevorden (Céline Janssen) en generaal Rabenhaupt (Wil van der Meer), die zongen over thema's als vrijheid, trots op je afkomst zijn en hoop. Dat deden ze in drie talen, Duits, Nederlands en Nedersaksisch.

Enthousiast publiek

De zaal zat bomvol en het publiek was razendenthousiast, bleek alleen al uit het langdurige, staande applaus wat de muzikanten kregen. "Het was echt een geweldig spektakel. Ik kan het ook niet vergelijken met iets. Het was echt fantastisch", zegt Ageeth Kranenborg uit Coevorden. "Vooral het einde, de climax, toen kwam er wel bepaalde emotie bij mij naar boven moet ik eerlijk zeggen." Ze vindt dat iedereen in Coevorden en omgeving de voorstelling zou moeten zien.

Ook Marijn Boone-Janssen uit Utrecht genoot van de voorstelling. En van haar zus in het bijzonder, die in het orkest speelt. "Ik vond het een heel goede voorstelling. Ten eerste de locatie. Maar het was ook echt heel goed gespeeld."

Bijzondere locatie

Die locatie, een loods op terrein van defensie, is uniek te noemen. "Het is geen theater", legt projectleider Roelie Lubbers uit. "En dit is een gebied waar burgers normaliter niks te zoeken hebben, en ook niet komen. Dus om hier een kijkje te mogen nemen, dat is al heel erg mooi."

Behoud het orkest

Maar ook voor het orkest, dat met de sluiting van de Johan Willem Friso kazerne dreigt te verdwijnen, alle lof. Geert Hoving uit Westerbork heeft er ademloos naar geluisterd. "En nou is het de bedoeling dat dit orkest weg moet uit Drenthe? Dat kan toch niet! Zo'n prachtig orkest. Dat anderhalf uur lang speelt, en in touw is. Het is in één woord geweldig."