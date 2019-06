Wijster krijgt buslijn terug, Drijber met lege handen

Lijn 28 rijdt voortaan van Meppel naar Dieverbrug, Dwingeloo, Wijster en Beilen. "Wij hebben Zuidwest-Drenthe onder de loep genomen. Af en toe kijken wij waar we kunnen verbeteren", zegt Jorne Bonte van OV-bureau Groningen Drenthe.Door bussen efficiënter in te zetten bij Dieverbrug ontstond er ruimte in het rittenschema. Sinds september vorig jaar reed er geen bus meer door Wijster, na het wegvallen van lijn 36. Drijber kwam daardoor ook zonder bus te zitten, Spier met een lijn minder.De belangenverenigingen van de drie dorpen protesteerden bij de gemeente Midden-Drenthe. Bij monde van Jan van der Heide, van dorpsbelangen Spier, zijn de dorpen in overleg gegaan met het OV Bureau en de gemeente. Met succes dus."De lijn Meppel - Assen wordt gespitst en gaat via Wijster naar Beilen rijden", vertelt Oscar Rensing van Dorpsbelangen Wijster blij. "Vooral de scholieren missen de bus nu erg, met name als het slecht weer is. Voor het gebied rondom Drijber is helaas nog geen oplossing, maar dat hebben we wel aan de kaak gesteld bij de ov-bureau", zegt Rensing."Gewoon jammer", zo reageert Robert de Wit van Plaatselijk Belang Drijber. "We missen ook al een fietspad hier en fietsers moeten de weg delen met landbouwverkeer en vrachtwagens", vertelt De Wit.Gezien de geringe frequentie waarmee het dorp nog aangedaan werd door een bus snapt hij dat zijn dorp geschrapt werd. De Wit: "Hij wordt wel gemist, met name de schoolgaande jeugd heeft er last van. Verder krijgen we weinig klachten en valt het reuze mee."